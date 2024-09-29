كيفية إخفاء دردشات WhatsApp على أندرويد دون الأرشفة

WhatsApp هي واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية التي تستخدمها مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم. لكن في بعض الأحيان قد ترغب في الحفاظ على بعض المحادثات الخاصة دون حذفها. على الرغم من أن ميزة الأرشيف هي خيار واحد ، إلا أن هناك طرقًا أخرى لإخفاء الدردشات بشكل أكثر تسممًا. سنخبرك هنا بكيفية إخفاء محادثات WhatsApp دون الاعتماد على وظيفة الأرشيف القياسية.

إليك دليل خطوة بخطوة لإخفاء الدردشات على WhatsApp

افتح WhatsApp على هاتف Android الذكي الخاص بك

حدد الدردشة أو الدردشات التي ترغب في إخفائها

اضغط على أيقونة DOT الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك

هنا ، اضغط على دردشة القفل

سترى منبثقة على شاشتك تقرأ "حافظ على هذه الدردشة مغلقة ومخفية"

اضغط على متابعة قفل الدردشات المحددة

وبهذه الطريقة ، يمكنك حظر الدردشات التي لا يمكن فتحها إلا عبر القياسات الحيوية لهاتفك - وجه أو بصمة. لاحظ أنه عندما يتم قفل الدردشات ، يتم إخفاء محتوى الإخطار والاتصال. سيظهر الإخطار باسم WhatsApp: رسالة جديدة.

في حال كنت ترغب في جعل هذه الدردشات علنية ، انتقل إلى مجلد الدردشات المقفلة. حدد الدردشة التي ترغب في إلغاء الحظر. اضغط على أيقونة DOT الثلاثة ثم اضغط على "Unlock Chat".