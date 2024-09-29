الزمالك يجهز لإحتفاليه جماهيريه بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التجهيز لإحتفاليه كبيره فى ملاعب الناشئين بحضور الجماهير مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بعد الفوز بكأس السوبر الأفريقي يدعو إليها عدد كبير من رموز النادي فى جميع الألعاب وذلك عقب عودة الفريق من الأجازه التى حصل عليها.

وشهد مطار القاهره مساء أمس استقبال حافل من الجمهور الأبيض للبعثه عند عودتها من المملكه العربيه السعوديه وتواجد فى المطار كل من الدكتور حسام المندوه أمين صندوق وهاني برزى ونيره الأحمر عضوي المجلس حيث استقبلوا جميع أفراد البعثه بالورود.

وغادر القاهرة اليوم الأحد، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومعاونيه أندري بيكي المدرب العام، ولويس فيسنتي مدرب الحراس وجواو ميجيل مخطط الأحمال لقضاء فترة الإجازة بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني ومعاونوه إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.