الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

بالأسماء.. اتحاد الكرة يخطر فيفا بالقائمة الدولية للحكام

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أرسل اتحاد الكرة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم القائمة الدولية للحكام الخاصة بالموسم الجديد 2024-2025 وتم إرسال اسم الحكم محمود بسيونى بدلا من الحكم المعتزل إبراهيم نور الدين،وبالمناسبة كان فيه خلافات بين عامر حسين عضو اتحاد الكرة وزميله فى المجلس محمد أبو الوفا حول مقعد إبراهيم نور الدين.

إقرأ أيضًا..

txt

وزير الرياضة يتواصل مع اتحاد الكرة خلال جلسته مع المدرب البرازيلي ميكالي

محمود بسيونى من منطقة الإسكندرية وعامر حسين سانده بقوة وأيضا تقيماته الفنية منحته الأفضلية على حساب حمادة القلاوى ابن الصعيد والذى كان يحظى بدعم محمد أبو الوفا.

وبالمناسبة يارا عاطف فى قائمة الحكام المساعدين وتم إدراجها فى قائمة الفيديو بناءً على طلب الاتحاد الدولى واللى أكد على ضرورة إضافة عنصر نسائى فى تقنية الفيديو.

ويختص ستاد المحور بالكشف عن القائمة الدولية للحكام كالأتى.

حكام الساحة: أمين عمر، محمد عادل، محمد معروف، محمود البنا، محمود ناجي، أحمد الغندور، محمود بسيوني، شاهندا المغربي، نورا سمير.

الحكام المساعدين: محمود أبو الرجال،أحمد حسام طه،سامي هلهل،يوسف البساطي،أحمد توفيق طلب، هاني عبدالفتاح،سمير جمال،يارا عاطف،جمالات شبل،مي حسن،نورهان سمير.

حكام الفيديو: محمود عاشور،طارق مجدي،محمود أبو الرجال،حسام عزب،وائل فرحان،عمرو الشناوي،يارا عاطف.

مواد متعلقة

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

الطبيعة غاضبة.. والعالم يواجه خطر الفناء

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

الجامعة المصرية الروسية تعلن أسماء الفائزين بأولمبياد الشركات الناشئة

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

كشف حساب حكومة مدبولي في 20 يوماً

بايدن.. «حكم السن»

الجريدة الورقية