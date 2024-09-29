تنفيذ 3 دورات بالغربية والبحيرة حول البدائل الإيجابية الآمنة للحد من الهجرة غير الشرعية

في إطار التعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية، التي تتولى وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تنفيذها تم تنفيد عدد (3) دورة تدريبية في محافظتي الغربية والبحيرة.

واستهدف التدريب عدد (68) مستفيد بواقع عدد (44) مستفيد من محافظة الغربية من خلال دورتين و(24) مستفيد بدورة في محافظة البحيرة، حيث تم التركيز في الدورات الثلاث على التعريف بالمبادرة الرئاسية مراكب النجاة والاهداف التي أنشئت من أجلها وكذلك التعريف بظاهرة الهجرة غير الشرعية والمخاطر التي تترتب عليها سواء على الفرد أو على الأسرة والتركيز على البدائل الإيجابية الآمنة التي تقدمها الدولة بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية.

وفي ذات إطار التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمرأة فقد قام المجلس ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه المجلس بتدريب المستفيدين من برامج التوعية على تدريبات حرفية متمثلة في صناعات الزيوت الطبيعية والتدريب على الخياطة وإعادة تدوير الأقمشة والحلي وغيرها من البرامج كبدائل إيجابية آمنة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

هذا ومن المقرر أن يتم التنسيق بهدف مواصلة تنفيذ العديد من الدورات التوعوية والتدريب الحرفي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمراة في المحافظات المستهدفة وخاصة في القرى الاكثر احتياجا في الفترات المقبلة.