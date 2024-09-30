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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ المنيا يزور البقيع الثانى ويوجه بسرعة تطوير البهنسا

جانب من الزيت
جانب من الزيت

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولة تفقدية بمنطقة البهنسا الأثرية بمركز بني مزار، بهدف متابعة احتياجات المنطقة للتطوير الشامل ورفع كفاءتها وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل. 

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حيث تعد المنطقة من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، لما تحتويه من معالم تعود لعصور تاريخية مختلفة، بدءًا من العصر الفرعوني وحتى العصر الإسلامي.

شملت الجولة زيارة العديد من المواقع الأثرية الهامة مثل: منطقة شهداء البهنسا، ساحة مسجد سيدي علي الجمام، مقام أولاد عقيل بن أبي طالب، قبة محمد الخرسى، قبة الحسن بن صالح والسيدة رقية ، قبة محمد بن عقبة .

وخلال الجولة، وجه المحافظ الجهات المعنية، من الوحدة المحلية إلى الآثار والسياحة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل للمنطقة، مع الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن الحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي، وتهدف هذه الجهود إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية بارزة، مستفيدة من عمقها التاريخي الغني الذي يشمل العصور المختلفة، بما يرسخ سمعتها بـ "البقيع الثاني".

رافق المحافظ خلال جولته النائبان سعودي عبد الرحمن وإيهاب عبد العظيم عضوا مجلس النواب، والدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، وإكرام محمود رئيس مركز ومدينة بني مزار، والدكتور ثروت الأزهرى مدير السياحة بالمحافظة، ومسئولو التفتيش المالي والإداري. 

اما عن مدينة البهنسا فهناك مدن كثيرة ازدهرت ولكنها اندثرت الا مدينتنا هذه اوكسير نخوس أو البهنسا  لا يستطيع إنسان فى العالم تجاهلها نظرا لما تركته لنا من حضارة وآثار لجميع العصور بداية من العصر الفرعونى واليونان والرومان نهاية بتاج العصور ودرتها العصر الاسلامى .

هذه الزيارة اليوم فى تواجد مفتشى اثار البهنسا 

والامن والحراسة

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