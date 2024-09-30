تكريم فريق الفيوم الصحى لمواجهة مرض السعار

كرمت الهيئة البيطرية بالمتحف الزراعى بالدقى فريق محافظة الفيوم لمواجهة مرض السعار وذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهات المعنية بترصد مكافحة الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان بمصر والمنظمات الدولية ذات الصلة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة الواحدة التابعة لقطاع الطب الوقائى والصحة العامة تم التوافق للاحتفال باليوم العالمى للأسعار وضمن أنشطة الاحتفال تم تكريم فريق محافظة الفيوم ضمن 9 محافظات متميزة ولها دور فى مكافحة مرض السعار.

تكريم فريق الفيوم



وتم تكريم فريق الفيوم والمتمثل فى

الدكتورة مروة احمد فؤاد مدير ادارة الأمراض المعدية وفريق الأمراض المشتركة احمد اسماعيل و محمد شعبان و حسام حسن وفريق العقرب بمستشفى الفيوم العام وصفوت محمد محمود مشرف ادارة بندر الفيوم الصحية .

وقدم الفريق الشكر لقطاع الوقائى بوزارة الصحة والسكان والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان و الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عبد التواب مدير الشؤون الوقائية بالفيوم.و تم التكريم من قبل رئيس الهيئة البيطرية بالمتحف الزراعى بالدقى.

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