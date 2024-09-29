محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مساء اليوم الأحد، واجب العزاء والمواساة للدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء في وفاة شقيقته وابنة عم الدكتور محمد محمود هاشم عضو مجلس النواب والدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ، وذلك بقرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

قدم المحافظ خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحلة الكريمة داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

ومن جانبهم، أعرب الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد محمود هاشم والدكتور نور هاشم، عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لحرصه على تقديم واجب العزاء والمواساة لهم وللأسرة في وفاة الراحلة الكريمة.

رافق المحافظ في تأدية واجب العزاء الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقد شارك أهالي قرية بني عامر، التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية، ظهر الأحد، في تشييع جنازة «فردوس عمر هاشم»، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمود عمر هاشم، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق السابق، والتي وافتها المنية اليوم، وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد عائلتها وأهالي القرية.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد الشيخ أبو هاشم بالقرية، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمود عمر هاشم، والدكتور محمد أبو هاشم، نائب الشئون الدينية بمجلس النواب، ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.