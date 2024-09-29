"جهود الدولة في مواجهة البطالة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

أقام فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة التوعوية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم وبيوت الثقافة.

خلال ذلك عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "جهود الدولة في مواجهة البطالة" تحدث فيها مصطفى محمد محمود - مدير المكتبة- أن بطالة الشباب من المشكلات الخطيرة في تأثيرها المستقبلي على وطننا، ومن ثم يتعين مواجهتها بما يتناسب مع خطورتها من خلال الوعي والدراسة، ومن أبرز الجهود التى تبذلها الدولة للتغلب ومواجهة البطالة؛ العمل على زيادة الدخل بين أفراد المجتمع، والعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية لمواجهة البطالة، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب من خلال زيادة برامج التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التدريي على الأعمال الحرفية، كما تتجه الدولة إلى إعادة النظر فى السياسة التعليمية ودراسة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتيسير الاقتراض أمام الشباب، الإهتمام بالأنشطة الثقافية والتوعوية من خلال المؤسسات الثقافية المختلفة ومراكز الشباب حتى تحميهم من الأفكار الهدامة والاتجاهات المتطرفة، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية التي يتم تنفيذها بالقرى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وإستمرارا لإحتفالات المولد النبوي الشريف، شهدت مكتبة حي جنوب الفيوم محاضرة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث فيها الشيخ عبد الحليم- واعظ بالأزهر الشريف- في ذكرى مولد الرسول عن عدد من الأخلاقيات والقيم منها؛ التواضع، التراحم، والتعاون، العفو والصفح، والاصلاح بين الناس.

ورش تدريبية لتحسين الخط العربي بفرع ثقافة الفيوم

واختتمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس عدد من الورش التدريبية لتحسين الخط العربي تدريب الفنان عزت البشيهي، والتي استمرت خلال الإجازة الصيفية، تلاها تكريم المكتبة للمشاركين المتميزين خلال ورش تحسين الخط العربي.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.