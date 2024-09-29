المقاومة الإسلامية تُعلن استهداف مدينة إيلات على البحر الأحمر

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، عن استهدافها مدينة إيلات على البحر الأحمر، بطائرة مسيرة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وجاء في بيان صدر مساء يوم الأحد، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 29-9-2024 هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" في اراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض طائرة معادية فوق البحر الأحمر بواسطة سفينة صواريخ، دون تفعيل أي إنذار في مدينة إيلات القريبة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيّرة التي اعترضها الجيش مساء يوم الأحد فوق البحر الأحمر انطلقت من العراق، بعد ساعات قليلة من شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة بعشرات الصواريخ على مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفق وسائل إعلام يمنية.