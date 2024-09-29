الأحد 29 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدفًا حيويًا في إيلات

هجوم
هجوم

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق مساء السبت مهاجمتها هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" الإسرائيلية بالطيران المسير، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وقالت في بيان، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات".

وأضافت أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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