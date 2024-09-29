المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدفًا حيويًا في إيلات

كشفت المقاومة الإسلامية في العراق مساء السبت مهاجمتها هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" الإسرائيلية بالطيران المسير، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وقالت في بيان، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق يوم السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات".

وأضافت أن عملية الاستهداف تمت بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.