الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد

رغم خسارته من برشلونة

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، رغم خسارته أمام برشلونة الإسباني، في الجولة الثانية بدور المجموعات.

إقرأ أيضًا..

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، وشهدت أداء قويا من الفريقين، حتى انتهت بتفوق برشلونة بنتيجة 31-23.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على سيدني الأسترالي، بنتيجة 49-15.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد.