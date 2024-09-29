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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أهلي 2008 يفوز على فاركو بخماسية في بطولة الجمهورية

الأهلي 2008
الأهلي 2008

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على فاركو، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد بالإسكندرية، ضمن الجولة الثانية من بطولة الجمهورية.

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بعد لحظات من بداية المباراة سجل فاركو هدفه الوحيد في اللقاء، قبل أن ينتفض الأهلي ويسجل خمسة أهداف، جاء ثلاثة منها في الشوط الأول عن طريق بلال عطية وعبد الرحمن رامي «مانو» وعمر العدوي، وأضاف عبد الله حاتم والبديل العائد من الإصابة حمزة عبد الكريم الهدفين الرابع والخامس خلال الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز كبير للأهلي.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: يوسف صلاح.
الدفاع: ياسين ياسر - حمزة الدجوي - عمر هشهش - مهند الشامي.
الوسط: يوسف علاء - سيف أحمد - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - عمر العدوي.
الهجوم: عبد الله حاتم.

وشارك حمزة عبد الكريم بدلًا من عبد الله حاتم، وعمر محمود بدلًا من سيف أحمد، وآدم علاء بدلًا من يوسف علاء، وحسين شريف بدلًا من مانو، وزياد أيوب بدلًا من عمر العدوي.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 6 نقاط من الفوز في مباراتين على حساب الجونة 3 - صفر، وفاركو 5 - 1، وسجل الفريق 8 أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

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