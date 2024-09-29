إطلاق المنصة الالكترونية "عطاء لخدمات كبار السن" بأسيوط

أطلقت جمعية عطاء بلا حدود لتنمية المجتمع بأسيوط المنصة الإلكترونية "عطاء لخدمات كبار السن" ضمن أنشطة ختام المرحلة الثانية من برنامج بناء لتدريب وتوظيف الشباب وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر والمبادرة الدولية لتقييم الاثر وتحت رعاية اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

حيث نظمت الجمعية احتفالية بالقاعة الملكية بنادي أسمنت أسيوط للإعلان عن أول منصة لخدمات كبار السن سواء الصحية وغير الصحية.

جاء ذلك بحضور علي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، وشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور مصطفي ابراهيم نائب رئيس مركز أسيوط نائباً عن الوزير المحافظ ، وميس أبو حجاب نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل "J- PAL " لمكافحة الفقر في شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والدكتور عبد الرحمن ناجي الممثل الاقليمي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر، ونصر الدين حمدي رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء بلا حدود بأسيوط، ولفيف من المتدربين والمستفيدين من مشروع بناء لتدريب وتشغيل الشباب.

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري ثم تلاها كلمة نصر الدين حمدي رئيس مجلس إدارة الجمعية التي رحب خلالها بالحضور وأعرب عن مدى سعادته بإطلاق المنصة بعد تخطي العقبات والمعوقات خلال الفترة الماضي مقدماً شرحاً وافياً للخدمات التي تقدمها المنصة والتعريف بالتطبيق واستعرض تجربة عملية لبعض خدمات التطبيق مشيراً إلى التدريب المهني والمعايشة والصحة العقلية والمهارات الحياتية التي تم تنفيذه للمتدربين الذين سوف يقدموا الخدمة عبر التطبيق لضمان تقديم الخدمة بجودة ومهارة عالية.

شهدت الفعالية استعراض لبرامج تحسين مهارات الشباب المستندة إلى أدلة علمية (ما يعمل في مجال التدريب والتوظيف، وما لا يعمل في مجال التدريب والتوظيف) فضلاً عن نتائج دراسة بناء وذلك عن طريق نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس والمدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر وأخصائي التقييم الرئيسي والممثل الإقليمي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر ، كما تم فتح باب النقاش وحوار مفتوح مع الحضور حول التمكين الاقتصادي وتوجهات سوق العمل وبرامج التدريب والتوظيف المستندة الي إدالة علمية خلال الجلسة الثالثة.

يذكر أن مشروع بناء يهدف إلى تعزيز فرص توظيف الشباب في مجال رعاية كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذلك لإكساب 1300شاب وفتاة من عمر 18: 35 عام المهارات التمريضية لرعاية كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بمحافظتي أسيوط وسوهاج بمنتصف عام 2024 فضلاً عن توظيف 70% من الشباب المستهدف في مجال الرعاية الصحية بالمحافظتين ، كما تضمن المشروع توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة أسيوط ومديرية الصحة والعديد من الجمعيات الأهلية القاعدية.