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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

العاهل الأردني يعرب عن تقديره للخدمات الطبية لتقديم الدعم للفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن اعتزازه وتقديره لعناصر الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.

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استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال في غزة

جاء ذلك خلال متابعة العاهل الأردني بمدينة الحسين الطبية اليوم الأحد، عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج خان يونس"، الذي سيتم إرساله لغزة قريبا، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

واستمع الملك عبدالله الثاني، خلال جولة في أقسام المستشفى، إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات عن الخطة التنفيذية للمستشفى الذي يُجهز بالتعاون بين مديرية الخدمات الطبية الملكية ومنظمةPious Projects الأمريكية، ويضم 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

ويشتمل المستشفى، الذي سيكون مجاورا للمستشفى الميداني الأردني خان يونس4، على 4 غرف عمليات للولادة، و30 سريرا لما بعد الولادة، و8 حاضنات في قسم الخداج، وأقسام مساندة.

وحسب زريقات، تقيم الخدمات الطبية الملكية مستشفى ميدانيا في تل الهوى بغزة منذ 2009، فيما أرسلت في أثناء الحرب على غزة مستشفى ميدانيا آخر ليقدم خدماته بخان يونس منذ 2023، والمستشفى الميداني في نابلس.

وتم أخيرا إطلاق المبادرة الأردنية لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في غزة "استعادة الأمل"، التي تستخدم تقنيات حديثة تمكن مبتوري الأطراف من المشي بنفس اليوم، وقد باشرت أعمالها بعد وصول عيادتين متنقلتين وكادر طبي إلى خان يونس في 16 سبتمبر الجاري.

 

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