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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

قرار جديد يخص المدارس الرسمية للغات 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا رقم 166 لسنة 2024، بشأن المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات. 

ويشمل القرار الوزاري على السماح بتسيير المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة على فترتين دراسيتين على مدار اليوم. 

وأوضح القرار أن تطبيق الفترتين في المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات يكون في حالة تزايد الكثافة الطلابية في الفصول. 

نص قرار المدارس الرسمية للغات

وتنص المادة الأولى من قرار المدارس الرسمية للغات والمتميزة على أنه يستبدل بنص المادة 6 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي: تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

وتابع وزير التربية والتعليم فى القرار الوزاري:  ويجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

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