طبعوا صور السحر فى ستديو.. الأمن يكشف تفاصيل طلاسم مؤمن زكريا

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة العثور على سحر مدفون فى أحدى المقابر خاص بالاعب مؤمن زكريا، حيث إن التربي المتهم افتعل الواقعة بحثًا عن هوس التريند، وفكر ودبر وخطط واختلق الواقعة دون أن يعلم أن ذلك يقوده إلى الحبس.

القبض على صاحب واقعة العثور على سحر مؤمن زكريا

ومن جانبه نجحت أجهزة الأمن فى القبض على تربي واقعة مؤمن زكريا، وزوجته وابنه وابن خاله وزوجته لاتهامهم بفبركة واقعة العثور على سحر وأعمال لـ مؤمن زكريا في مقابر البساتين.

وكشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على سحر للاعب مؤمن زكريا أن الواقعة مفبركة ومختلقة، وأن المتهمين هم 3 أشخاص زورا وزيفوا واختلقوا الواقعة، وأعطوا لـ التربي الصور المزيفة والطلاسم مع عروسة لدفنها.

طبعوا الصور فى ستديو

وكشف مصدر قضائي أن المتهم في واقعة العثور على سحر الاعب مؤمن زكريا، اتفق مع زوج ابنة شقيقته وشرح له الخطة، وتوجهوا إلى "ستديو ماهر.ح" في المنطقة، وطبعوا صورا لـ مؤمن زكريا وزوجته وكتبوا عليها طلاسم، ثم حفروا ودفنوا السحر في المقابر، وهاتفوا مؤمن زكريا وأخبروه وحضروا لمشاهدة السحر وما زعموا بوجوده.