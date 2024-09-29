سلمى أبو ضيف تفاجئ جمهورها بحملها وجنس الجنين بعد 3 أشهر من الزواج

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف عن حملها لأول مرة، في جلسة تصوير حصرية لصالح مجلة "فوغ" العربية، والتي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث فاجأت الجميع بالكشف عن جنس الجنين وهو أنثى.

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بخبر حملها بعد زواجها بـ 3 أشهر

هذا الإعلان جاء بعد زواجها بثلاثة أشهر فقط، مما أثار تساؤلات بين متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت سلمى في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وشاركت مع جمهورها بعض التفاصيل عن تجربتها في الحمل والأمومة، في حوار خاص مع المجلة.

وتحدثت سلمى عن الأشهر الأولى من حملها بصراحة، قائلة: "في البداية، كنت مرتبكة جداً ولم أتمكن من فهم ما كان يحدث. كانت هرموناتي مضطربة، ولكن مع مرور الوقت، بدأت في التواصل مع مشاعري بشكل أعمق وفهمها بشكل أفضل"، هذه الكلمات عكست مشاعر القلق والتحديات التي واجهتها في بداية رحلتها، وهو ما قد يتفاعل معه العديد من النساء اللواتي مررن بتجربة مشابهة.

في هذا الشهر، تفتح النجمة المصرية قلبها وتتحدث عن رحلتها في عالم الأمومة حتى الآن، مسلطة الضوء على لحظات الفرح التي صاحبت هذه التجربة، وكذلك التحديات التي واجهتها.





سلمى أبو ضيف تخبر زوجها بحملها في المطار

ولم تتردد سلمى في مشاركة اللحظة التي أبلغت فيها زوجها إدريس عبد العزيز بالخبر السعيد، قائلة: "تلقيت نتائج الاختبارات عبر الهاتف بينما كنت في المطار عائدة من فرنسا إلى مصر أخبرت زوجي على الهاتف في تلك اللحظة.. لقد كان موقفاً كوميدياً لن أنساه أبداً!"

وتحدثت سلمى أيضاً عن دعم زوجها لها طوال هذه الفترة وكيف أثر ذلك بشكل إيجابي على تجربتها.





سلمى أبو ضيف

سملى أبو ضيف توجه رسالة لإبنتها

كما وجهت رسالة لإبنتها بفيديو قصير قائلة فيه: "في يوم 19 سبتمبر 2024، كتبت أنا وإدريس رسالة لتوثيق مشاعرنا في كلمات وإخبارك كم نحن محظوظون لوجودك كإبنتنا.. أنت تعلم! يقولون الأرواح قبل وصولهم إلى الأرض، ويميلون إلى اختيار من سيكون آباؤهم.. أنا ممتنة جدًا لك وأشكر الله على اللحظة التي باركنا فيها بك، بأعظم هدية في الحياة."





سلمى أبو ضيف

سلمي أبو ضيف تتزوج بزفاف بسيط وفستان ثمين

وكانت قد احتفلت بزواجها بحفل عائلي بسيط وكتبت سلمى عبر انستجرام : "تزوجت إلى رجل أحلامي الحمد لله"، وأضافت "كان أهم يوم في حياتي، الذي جمعني بنصفي الثاني وروحي إدريس".

وارتدت أبو ضيف فستان زفاف أبيض رقيق من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد الأخيرة لفساتين زفاف خريف وشتاء 2024، ووجهت أبو ضيف شكرها إلى مراد قائلة "الفستان أكثر مما تخيلت ..شكرا لك.. لم يسبق لي أن ارتديت شيئا جميلا مثل هذا الفستان".

وتميّز الفستان بالدانتيل الأبيض، والقصة الضيقة من الأعلى مع حمالات وصدر مكشوف، وتصميم أكثر اتساعاً وانسيابية في التنورة، مع شال طويل ناعم زاد من رومانسية الفستان، وبدون طرحة الزفاف.