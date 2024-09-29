ضبط 2 طن خامات تصنيع جبنة قديمة فاسدة بالفيوم

قامت الإدارة التموينية بمركز طامية فى الفيوم برئاسة الدكتور محمد عبد الله،والمهند صلاح حلمى مدير الإدارة و حمدى عبد التواب رئيس الرقابه ومحمد عبد القوى وأحمد عشرى و محمود صالح المفتشين بقسم الرقابه، بعمل حملة مكبرة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة قادمة من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية متجهه إلى مدينة اطسا بالفيوم، بها 2 طن خامات لتصنيع الشرش والجبنه القديمه كلها حشرات واعفان وغير صالحه للاستهلاك الادمى بدون بيانات او فواتير ويظهر عليها علامات الفساد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

مصرع مواطن في مشاجرة…

وفى حادث سابق اليوم لقي مواطن بالفيوم مصرعه إثر تعرضه لطلق ناري بسبب نشوب مشاجرة بين عائلتين عند كوبري برغوت قبل قرية قلهانة فى طريق إطسا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووجود جثة.

فور تلقى البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع المشاجرة وتبين نشوبها بين عائلتين بالقرب من كوبري برغوت قبل قرية قلهانة بطريق مركز إطسا وكشفت المعاينة الأولية التي اجراها رئيس مباحث المركز ان المشاجرة أستخدم بها سلاح ناري خرطوش واسفر ت عن مقتل شخص يبلغ من العمر 38 سنة متأثراً بجراحه اثر طلقه بالوجه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح لدفنها عقب التشريح و تولت التحقيق.