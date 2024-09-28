السبت 28 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

الثقافة تنظم صالونًا بالأوبرا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو"

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الثقافة المصرية، في إطار اهتمامها بتقديم أرقى الفنون من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وضمن نشاطها الثقافي والفكري، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الآن للتنمية والثقافة، صالونًا ثقافيًا بعنوان "مصر مسرحًا للأحداث في روايات لوفينو"  فى السابعة مساء الأحد ٢٩ سبتمبر على المسرح الصغير.


يستضيف الصالون، الكاتب الإيطالي ألفريدو لوفينو، أستاذ علم المصريات بجامعة تورينو ونائب رئيس دار الحكمة بإيطاليا، بمشاركة الدكتور وسيم السيسي، الباحث في تاريخ مصر القديمة، بحضور المترجم إسلام فوزي.

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