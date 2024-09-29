م الآخر

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 08:31 م 9/29/2024 8:31:41 PM

الشارع العربى ينتظر من قادة السياسة النقدية فى العالم العربى الكثير والكثير، فى ظل عصر الرقمنة، فغدا الثلاثاء الأول من أكتوبر 2024 ستعقد اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

ويفتتح الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، وأيمن السيارى، محافظ البنك المركزى السعودى رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركى، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، وبمشاركة عدد من محافظى البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، ومشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية.

ونحن كمواطنين عرب نبحث عن نظام موحد للمدفوعات العربية، وحساب بنكى موحد عابر للحدود، يسمح للسعودى أو العراقى أو الإماراتى أو أى مواطن عربى بالاستثمار فى أى دولة عربية، وإدارة حسابه من أى مواقع يتواجد فيه.

نتطلع أيضاً إلى بطاقة الخصم أو المدفوعة مقدماً العابرة للحدود تستخدم فى أى دولة عربية، ليس كبديل عن البطاقات المحلية مثل مدى وميزة ولكن مكملة لها، ونبحث عن تطبيقات تسمح بسهولة التحويلات من أى منطقة عربية لأى منطقة عربية.

ونأمل فى استثمارات ضخمة مشتركة بين البنوك العربية للتوظيف الجيد لما لديها من سيولة، وتوجه الأموال العربية نحو الفرص المتاحة فى المنطقة، فى كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

هذا مع اتخاذ كل الاحتياطيات التى تحمى القطاع المصرفى العربى وتحافظ على سلامته وصلابته، وتمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسبق هذه الاجتماعات ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز صلابة واستقرار النظام المالى فى عصر الرقمنة» يتناول الاجتماع إدارة السياسة النقدية فى بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالى فى الدول العربية، ودور المصارف المركزية فى التعامل مع قضايا التغير المناخى، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاع المالى. كما يناقش نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة فى المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوى للاستقرار المالى فى الدول العربية، والتقرير الاقتصادى العربى الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها فى الخطاب العربى الموحد الذى يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى سنويًا.

أيها السادة ننتظر ما يحقق طموح المواطن العربى من تكامل نقدى عربى فهل أنتم فاعلون؟