رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو: متابعة مستمرة لأعمال تنسيق الموقع بمحور سكن كل المصريين

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، اليوم، أعمال تنسيق الموقع بمنطقة النرجس "سكن لكل المصريين" ضمن المبادرة الرئاسية لمحدودي الدخل بالمدينة والتى تضم عدد 465 عمارة باجمالى ١١١٦٠ وحدة سكنية بمساحة ٩٠ م٢.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجولة تأتى فى إطار متابعة أعمال تنسيق الموقع بالمشروع، حيث قام بتفقد شبكات المرافق والطرق.

وأعرب عن حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز مشروعات الإسكان التي تستهدف الفئات محدودة الدخل وتوفير بيئة سكنية متكاملة الخدمات والبنية التحتية.

وأكد على أن الجهاز سيواصل العمل على متابعة تقدم الأعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.

من جانبه أشار المهندس أحمد إمام معاون رئيس الجهاز إلى أن هناك تعاونا كاملا بين جميع الإدارات لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مضيفا أن متابعة التنفيذ تجري بصفة دورية لضمان تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة لها.

وأضاف بأن المشروع يتم تنفيذه وفقا لأحدث المعايير الفنية والهندسية مع التركيز على استخدام مواد بناء عالية الجودة لضمان المتانة والاستدامة.

كما أشار إلى أن هناك فرق عمل متخصصة تقوم بمراجعة جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية طبقا لمقايسة الأعمال .

رافق سعد في الجولة المهندس سيد الشافعي نائب رئيس الجهاز و المهندس محمد مبروك نائب رئيس الجهاز، و المهندس أحمد إمام معاون رئيس الجهاز و المهندس مينا رافت معاون رئيس الجهاز. وذلك بحضور المهندس محمد منصور مدير إدارة المرافق و المهندس أحمد عثمان مدير إدارة الطرق.