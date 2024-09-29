مصرع طالبة سقطت من دار المغتربات بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة مصرع طالبة سقطت من أعلى دار مغتربات تابعة لجامعة الإسكندرية، كما أمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث واستدعاء مسئولى الدار لسؤالهم.

كان قد تلقي اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بسقوط فتاة من أعلى دار مغتربات تابعة لجامعة الإسكندرية بمنطقة محرم بك دائرة القسم.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر ترتدى كامل ملابسها مسجاة بأرضية الشارع، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة وكافة أنحاء الجسم.



كشفت تحريات المباحث المبدئية ان المتوفية تدعى سهيلة نصر، 23 سنة، طالبة بالسنة الخامسة بكلية الطب، ومقيمة بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة.

وأشارت التحريات ان الطالبة ليست من نزلاء الدار بالسنة الدراسية الحالية حيث قرر الشهود أنها كانت نزيلة بالدار منذ سنتين، مما جعلها تمر بحالة نفسية سيئة، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.