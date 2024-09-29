تنشيط السياحة تحتفل باليوم العالمي للسياحة بالإسكندرية

نظمت الهيئة العامة للتنشيط السياحي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تحت عنوان "السياحة والسلام" بالتعاون مع نادي اليخت المصري واللجنة الثقافية؛ والمركز الثقافي الروسي بالإسكندرية، وأندية الاينرويل بالإسكندرية - المنطقة ٩٥ مصر والأردن، وبحضور الدكتورة ايمان شرف - مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

شهدت الإحتفالية تنظيم محاضرات عن السياحة والسلام، ودور الفن في الترويج للسياحة والسلام، أقيمت على هامش الإحتفالية ورش فنية قدمتها مجموعة صحبة فن، ورسم لايف قدمه شباب مؤسسة كميت الذين قدموا جداريه السياحة والسلام كإهداء لنادي اليخت المصري مستضيف الإحتفالية.

بالإضافة الى تم تقديم عروض فنيه فرعونية لأكاديمية تفانين، وعروض هندية قدمها مركز مولانا الهندي ،ومعرض مشغولات تراثيه فرعونية وهندية وروسية، وزراعة شجرة للسلام " wish tree " بالنادي إهداءً من أندية الاينرويل بالإسكندرية، كما ألقت السبرانو العالمية فرح الديباني ضيف شرف الإحتفالية كلمة خلال فعاليات الإحتفال.

جاء ذلك بحضور الخبير البحري عماد قبطان-رئيس نادي اليخت المصري ،والدكتورة امل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، وماريو دي باسكوالي -قنصل فخري إيطاليا، وارسيني ماتيوستشينكو - مدير البيت الثقافي الروسي ونائب قنصل عام روسيا بالإسكندرية والدكتور براقش شوردي - مدير المركز الثقافي الهندي والمستشار الثقافي للسفارة الهندية، وحرم قنصل عام تركيا، واللواء طارق هيكل - المدير التنفيذي لنادي اليخت المصري، وهايدي الشافعي - رئيس اللجنة الثقافية بالنادي.

جاء ذلك تحت رعاية الوزير الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة.