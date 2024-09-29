الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي إيريك تين هاج، التشكيل الرسمي لمواجهة توتنهام، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنهام في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد".

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

الوسط: مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الـ 11 برصيد 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين والخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.

مواد متعلقة

دي يونج: "كان هناك اتفاق مع برشلونة بشأن إصابتي"

سلة الأهلي يعلن ثاني تعاقداته من سبورتنج

الجريدة الورقية