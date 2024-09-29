انطلاق المسابقة النهائية لبرنامج "قادة الهندسة" غدًا

تنطلق غدًا الإثنين الجولة النهائية لمسابقة برنامج قادة الهندسة في نسخته الثالثة بالتعاون بين مؤسسة شباب القادة وأحد الشركات المتخصصة فى مجال الانشاءات الهندسية والصناعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويشارك في الحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمهندس طارق يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والنائب أحمد فتحى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، والأستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور جمال السيد عبدالعزيز القائم بأعمال عميد كلية هندسة شبرا جامعة بنها، والدكتور عمرو عبدالهادي عميد كلية هندسة المطرية جامعة حلوان، و الدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة المستقبل، والدكتور هشام حامد القائم بأعمال عميد كلية الهندسة وعلوم المواد الجامعة الألمانية.

بالإضافة الى لجنة التحكيم التي ستقوم بمناقشة مشاريع الطلبة وستقدم شركة كونكريت بلس جائزة مالية للفرق الفائزة بالإضافة الى منحة تدريب بالشركة.

103 فرق مشاركة في برنامج "قادة الهندسة"

وكانت النسخة الثالثة من برنامج "قادة الهندسة" قد استقبلت 103 فريق من طلبة كليات الهندسة من مختلف الجامعات ضمت 900 طالب وطالبة تلقوا جميعاً 4374 ساعة تدريبية خلال المراحل المختلفة من البرنامج وتأهل للمرحلة النهائية بهذه النسخة 6 فرق تضم 54 طالب وطالبة من 6 جامعات مصرية.

وأوضحت مؤسسة شباب القادة فى بيان لها، أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً في نسختيه السابقتين بالإضافة الى المساهمة في تنمية الشخصية المهنية لطلبة كليات الهندسة من مختلف الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة والذين شاركوا في البرنامج بكافة مراحله التدريبية.



وأضافت أن برنامج "قادة الهندسة" يهدف الى دعم وتشجيع الأفكار المبتكرة والمتميزة لدى طلبة كليات الهندسة بجميع التخصصات الهندسية " المعمارية – الميكانيكية – المدنية – الكهربائية" ويعتمد البرنامج في تدريباته على أسلوب المعايشة والتعرف على بيئة العمل مبكراً مما يؤهلهم الى المشاركة في التحديات التي يواجها المجال وإيجاد حلول جديدة لها من خلال البحث والمعايشة والتحليل مما يعزز قدراتهم المهنية والعملية.

وأكد النائب أحمد فتحي أهمية الاستثمار في قدرات الشباب المصري، مشيرًا إلى أن مصر تزخر بطاقات طلابية هائلة، خاصة في كليات الهندسة التي تخرج جيلًا من المبتكرين والمهندسين المتميزين. وأوضح أن المؤسسة، بالتعاون مع كبرى الشركات الهندسية في مصر، تسعى بشكل مستمر إلى تطوير هذه المهارات والخبرات، لإعداد الطلاب للتميز والريادة في سوق العمل الهندسي.

وقال المهندس طارق يوسف، أن :"تجربة الشركة في هذا البرنامج حققت لنا العديد من المكاسب فعلى مدار 3 نسخ من برنامج قادة الهندسة تم تدريب مئات الطلبة من كليات الهندسة من مختلف الجامعات المصرية وهذا جزء من إستراتيجيتنا بالشركة لتحقيق دورنا المجتمعي وإعداد كوادر للمستقبل، ومن خلال حماس الشباب المشارك في البرنامج لمسنا تطور التفكير والاعتماد على التكنولوجيا بشكل واسع جداً وهذا يعد مواكبة للتطورات المتلاحقة بكل المجالات وليس في مجال الانشاءات فقط، واتمنى أن يكون كل طالب قد إستفاد من البرنامج وأن يستمر في تدريب وتأهيل ذاته والاستمرار بالاطلاع على المستجدات بمجال الهندسة كلاً في إختصاصه فتنمية المهارات والقدرات بالتدريب لا تقل أهمية عن الدراسة الاكاديمية والنظريات العلمية".

جدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية. و ذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم و التنمية المعتمدة دوليًا.