وجود صلة بين طول الرجل وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

أفاد باحثون من المملكة المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن الرجال الطويلين والبدينين يعانون من سرطان البروستاتا في كثير من الأحيان أكثر بكثير من جميع الرجال الآخرين.

اتضح أن سرطان البروستاتا مترابط مع طول الذكور ووزنهم والأمر كله يتعلق بالخلفية الهرمونية والصحة العامة لجسم الرجل.

تشير الإحصاءات إلى أن الطول والوزن بشكل منفصل يؤثران أيضا على خطر الإصابة بهذا المرض، ولكن الممثلين الطويلين والسمينين للنصف القوي للبشرية هم الذين يعانون من سرطان البروستاتا في كثير من الأحيان أكثر من غيرهم.

يلاحظ العلماء أن كل 10 سم يضاف إلى متوسط ارتفاع الجنس الأقوى، يزيد من تطور الورم بنسبة 20٪.

بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الخطر أيضا بنوع شخصية الرجل وأظهرت التجارب أن هؤلاء الرجال الذين لديهم ميل إلى زيادة الوزن الزائد في منطقة الخصر يعانون أكثر من غيرهم.

وبشكل عام، يلاحظ الأطباء العلاقة بين ظهور السرطان وعدد كبير من الخلايا الدهنية في الجسم والشيء هو أن الخلايا السرطانية تنتشر من خلال الخلايا الدهنية، لذلك يساهم هذا في التطور السريع للأورام وفرص أقل لهزيمة المرض.

وأيضا، يفتقر الرجال المهووجون إلى ما يكفي من هرمون التستوستيرون، لذلك أظهرت هذه التجارب أهمية الكشف عن المرض في مرحلة مبكرة.

ويقول الأطباء إن الوزن الزائد في جميع الحالات يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ويساهم أيضا في انتشار الأورام السرطانية في جسم الإنسان كما يلاحظون أهمية الوقاية.