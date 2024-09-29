غارات جوية تستهدف خزانات النفط في ميناء رأس عيسى والحديدة بالبحر الأحمر

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية استهدفت خزانات النفط في ميناء رأس عيسى وأخرى على ميناء الحديدة على البحر الأحمر غربي اليمن، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مدينة إيلات بطائرات مسيرة





يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق ،أعلنت فجر اليوم الأحد تنفيذ ضربتين استهدفتا "مواقع حيوية" في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة باستخدام طائرات مسيرة ، جاء ذلك في بيان نُشر عبر قناتها على تطبيق تلغرام.

وأوضحت المقاومة في بيانها: "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، هجوما على هدف حيوي في أم الرشراش (إيلات) بالأراضي المحتلة بواسطة الطائرات المسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق على "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، مشددة على أن الهجمات ستتواصل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية.

وتأتي هذه الهجمات بعد تصاعد التوترات الإقليمية، حيث كثفت الجماعات العراقية هجماتها على إسرائيل عقب تأكيد "حزب الله" اللبناني يوم السبت 28 سبتمبر مقتل أمينه العام حسن نصر الله خلال غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن تخطيط حزب الله لقصف تل أبيب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، أن حزب الله بدأ في التخطيط لشن هجمات صاروخية على تل أبيب. وأشار المسؤول إلى أن الحزب يعزز جهوده لتوسيع نطاق القصف ليشمل المدن الكبرى في إسرائيل، خاصة مع تصاعد التوترات بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين، الذي يشغل منصباً بارزاً داخل قيادة حزب الله، بدأ في السيطرة على الحزب بشكل متزايد. وأشار إلى أن صفي الدين يُعد أكثر تشدداً من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، مما يعزز المخاوف من تصعيد أكبر في الصراع.