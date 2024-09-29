5 جامعات عالمية مميزة في العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والعضو المنتدب، إن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تتمتع بعدد من الجامعات العالمية التي لها سمعة مُميزة.

جاء ذلك خلال حضوره مَراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية؛ بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، تنفيذا لمبادرة "100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية".

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن ذلك يُسهم في سرعة تنمية المدينة، وجذب السُكان لها، مُؤكداً أن الشركة تقدم التيسيرات المُختلفة للمشروعات التنموية المتنوعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إلى وجود خمسة من أفرع الجامعات الأجنبية الموجودة في العاصمة الإدارية تشارك في هذه المُبادرة، وتَشمل: الجامعة الألمانية الدولية، ومؤسسة جلوبال (المُستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير)، ومُؤسسة الجامعات الكندية، مُؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومُؤسسة جامعات المعرفة الدولية (المُستضيفة فرعى جامعة كوفنتري ونوفا).

منح دراسية في جامعات العاصمة الإدارية:

ثَمن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جهود الجامعات المُشاركة في المُبادرة الرئاسية، مُؤكدًا أن مُذكرة التفاهم تأتي انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومُبادرة " ١٠٠ حلم للمستقبل ..التعليم بالعاصمة الإدارية" التي أطلقتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والتى تم تدشينها العام الماضي ورَحَبت بها المُؤسسات المُشاركة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير (100) منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، في مُختلف البرامج والتخصُصَات العلمية، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.

وأكد وزير التعليم العالي أن تقديم منح للطلاب المتفوقين يتسق مع مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من واقع المسئولية المُجتمعية في تحقيق هدف تَنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية المنح الدراسية كأداة حيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل وصول الطلاب لتحصيل المهارات المُختلفة المُؤهلة لسوق العمل؛ بما يُحقق طموحاتهم أكاديميًا ومهنيًا.

وَوَجه وزير التعليم العالي بضرورة تقييم ما تم من إنجاز خلال العام الماضي مع الاستمرار في تقديم كافة سُبل الدعم المادي والمعنوي والنفسي للطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الصيفي وإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل.