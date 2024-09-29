عمر مرموش يتصدر هدافي الدوري الألماني

أصبح الدولي عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت، متصدرًا لجدول هدافي الدوري الألماني، بعد تخطي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

واصل مرموش تألقه اللافت في الموسم الحالي، حيث سجل الهدف الأول لفريقه أمام كيل في الدقيقة 25 من المباراة. جاء الهدف بعد انطلاقة رائعة من الجهة اليسرى، حيث سدد مرموش كرة قوية في الزاوية الضيقة، مما أسفر عن افتتاح التسجيل للضيوف، قبل أن يسجل مجددا ويضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 65.

بهذا الهدف، وصل المهاجم المصري إلى هدفه السادس في الدوري الألماني هذا الموسم، وذلك بعد مرور 5 جولات فقط. وقد تمكن مرموش من تسجيل 4 أهداف في الجولات الأربع السابقة، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة واحدة، ليصبح مجموع مساهماته التهديفية 5 أهداف قبل مباراة كيل.

ويواصل عمر مرموش التألق مع فريقه، وبات كأحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني، ليصبح في صدارة الهدافين بعد تخطي هاري كين.

عمر مرموش: حماسي للبقاء مع فرانكفورت كبير

عبر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن سعادته البالغة بوجوده في الفريق، واصفًا إياه بـ"العائلة الكبيرة".

وقال مرموش في تصريحات أدلى بها لصحيفة كيكر الألمانية: "الشعور الذي أعيشه هنا مع الفريق والمدرب والجهاز الفني لا يمكن وصفه. نحن بالفعل مثل العائلة".



