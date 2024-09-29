محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة للتربية الخاصة بطور سيناء

في إطار حرصة الشديد على متابعة مسار العملية التعليمية بالمحافظة ولقاء أبنائه الطلاب وبعد سلسلة من الالتزامات المهمة وفور توفر الوقت، تفقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، مدرسة الشهيد أحمد منسي للتربية الخاصة التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، بحضور السكرتير العام المساعد، ووكيل مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء: يؤكد تنمية مهارات الطلاب، ودمجهم في للمجتمع ليكونوا نافعين لأنفسهم وللمجتمع، مع تلبية احتياجاتهم داخل المدرسة..



وشهد المحافظ الاحتفالية الفنية الغنائية التي نظمتها المدرسة، وقدم كورال المدرسة من الطلاب خلالها باقة من الأغاني الوطنية، منها "أغلى الأوطان، يا حبيبتي يا مصر، كل بلاد الدنيا، أغلى الأوطان".

وأشاد المحافظ بأداء الطلاب في الاستعراضات الفنية والغنائية، موجها بضرورة استغلال طاقتهم وقدراتهم في كل ما يفيدهم.



وأكد أن هؤلاء الفئة من للطلاب لابد أن تحظى بإهتمام الجميع لتحقيق نواتج التعلم التي تهدف إلى تنمية مهاراتهم، ودمجهم في للمجتمع ليكونوا نافعين لأنفسهم وللمجتمع، مع تلبية كافة احتياجاتهم داخل المدرسة.

كما وجه المحافظ، بتوزيع 100 حقيبة مدرسية وعدد100 حذاء رياضى على طلاب المدرسة.

مشيرًا إلى أنه سيجري تكثيف البرامج التدريبية، والندوات التثقيفية والتوعوية لهم، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

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