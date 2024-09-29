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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

"استثمر في نفسك".. ورشة عمل لتنمية المهارات في "بنات عين شمس"

الأستاذ الدكتور محمد
الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين

تنظم كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس غدا الاثنين ولمدة يومين ورشة عمل تحت شعار "استثمر في نفسك وكن معلما جامعيا مؤثرا".

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سميح ساويرس: أتطلع إلى الاحتفال بالدورة العاشرة من مهرجان الجونة السينمائي

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،ورئاسة لأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس.

ومن المقرر أن يكون اليوم الثاني للمؤتمر أون لاين عبر منصة ميكروسوفت بتنظيم قسم المناهج وطرق التدريس ومشاركة عدد من أساتذة القسم.

 وتفتتح ورشة العمل في العاشره صباح غد الاثنين وتناقش عده محاور منها تطوير مهارات التدريس باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستراتيجية الرحلات المعرفية ومحطات التعليم المدمج.

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