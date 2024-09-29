برلماني: رسائل الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة اليوم جاءت مطمئنة للمصريين

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم، جاءت صريحة وواضحة وتتسم بالشفافية، مشيدًا بتوجيه الرئيس رسالة طمأنة للمصريين بأن مصر بخير وأن الأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال تصريحات له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي.

وأوضح الجبلاوي، أن مصر تتمتع بسياسة متوازنة رغم الاضطرابات التي تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى إن مصر كثيرا ما حذرت من تداعيات هذا الصراع في المنطقة والذي حتما سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وكذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وشدد الجبلاوي، إن القيادة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي تدير الأوضاع بشكل يحفظ البلاد والمنطقة، مشيدًا بتنبيه الرئيس السيسي وتأكيده على عدم الانصياع خلف الشائعات التي قد تنال من عزيمة المصريين والتي لا أساس لها من الصحة