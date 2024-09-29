الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة اليوم جاءت مطمئنة للمصريين

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم، جاءت صريحة وواضحة وتتسم بالشفافية، مشيدًا بتوجيه الرئيس رسالة طمأنة للمصريين بأن مصر بخير وأن الأمور مستقرة وتسير نحو الأحسن.

txt

الدنماركي ماديسن يُحاضر لاعبي يد الأهلي في فندق الإقامة قبل ملاقاة برشلونة بمونديال الأندية

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال تصريحات له اليوم، أن رسائل الرئيس السيسي اتسمت بالمصارحة والمكاشفة، مؤكدًا أن مصر قادرة على حماية أمنها القومي.

وأوضح الجبلاوي، أن مصر تتمتع بسياسة متوازنة رغم الاضطرابات التي تحدث في المنطقة، مشيرًا إلى إن مصر كثيرا ما حذرت من تداعيات هذا الصراع في المنطقة والذي حتما سيؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وكذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وشدد الجبلاوي، إن القيادة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي تدير الأوضاع بشكل يحفظ البلاد والمنطقة، مشيدًا بتنبيه الرئيس السيسي وتأكيده على عدم الانصياع خلف الشائعات التي قد تنال من عزيمة المصريين والتي لا أساس لها من الصحة

مواد متعلقة

الدنماركي ماديسن يُحاضر لاعبي يد الأهلي في فندق الإقامة قبل ملاقاة برشلونة بمونديال الأندية

مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم المبدعين

لبنان: غارة إسرائيلية على منزل في جرد الهرمل وسقوط إصابات
الجريدة الورقية