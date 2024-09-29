الدنماركي ماديسن يُحاضر لاعبي يد الأهلي في فندق الإقامة قبل ملاقاة برشلونة بمونديال الأندية

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأحد أمام برشلونة الإسباني في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

تنطلق المباراة في الثامنة مساءً، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، في ظل مواجهة العملاق الأوروبي علي صدارة المجموعة الثانية في البطولة.

وعقد ستيفان مادسن، المدير الفني، جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز في المباراة وتقديم مستوى مميز يليق بقيمة الأهلي وجماهيره ، ومن المقرر أن يحاضر اللاعبين اخيرا في فندق الإقامة قبل التوجه إلى ملعب اللقاء.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على سيدني الأسترالي، بنتيجة 49-15.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏

إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد