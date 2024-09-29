الأحد 29 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

جهود صندوق مكافحة الإدمان في حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات والعلاج والتوعية خلال أسبوع

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

خلال الفترة من 19 حتى 26 سبتمبر أصدر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 19 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2024.  

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 وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث تم تنفيذ 744 نشاط متنوع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية  منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 11 ميدان بالمحافظات المختلفة أيضا تنفيذ 52 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " أيضا أنشطة توعوية في 31 نادى ومركز شباب ،وتنفيذ 31 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " ايضاً استمرار تنفيذ فاعليات ضمن مبادرة " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتوعية بمخاطر المخدرات .


في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج ، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الأنشطة الرياضية للمتعافين من تعاطى المواد المخدرة ، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق ، كما زار الفنان أحمد العوضي  أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق ومشاركة المتعافين الأنشطة الرياضية ،ويأتي ذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم بعد التعافي على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع من خلال مشاركة المتعافين الأنشطة الرياضية داخل المركز .   كذلك استمرار تنفيذ مبادرة لرفع وعي مرتادي مترو الأنفاق بمخاطر تعاطى وإدمان المواد المخدرة" العتبة ،الشهداء ، السادات ، حلوان ، المرج "  وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالإضافة إلى استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2373 مريض خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 3149 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله  ، كما يتم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات على سائقى الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية  بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي    مرفق لينك الفيديو


https://fb.watch/uUPLWYuaH5/?mibextid=cr9u03
 

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الجريدة الورقية