حفل استقبال طلاب كلية التكنولوجيا والتنمية بمناسبة العام الدراسي الجديد

نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، اليوم حفل استقبال للطلاب الجدد والقدامى، وذلك من تنفيذ اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد محروس عميد الكلية، ووكلاء الكلية ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وبدأت فعاليات الحفل باستقبال الطلاب الجدد، ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة من آيات الذكر الحكيم، وتقديم فقرة غنائية بصوت الطالب أسامة إبراهيم أحد طلاب فريق كورال جامعة الزقازيق، وشرح توضيحي من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية للأقسام، ومتطلبات سوق العمل ومواصفات الخريج والساعات المعتمدة، وما تتميز به الكلية، وطبيعة الدراسة.

وكان الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، قد أكد أن الجامعة اتخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بما يوفر للطلاب جو دراسي مناسب يتماشى مع استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التى تساعد الطلاب في التفوق والتميز، مشيرا إلى تذليل جميع العقبات ومساندة الطلاب خلال مشوارهم الدراسي بدءاً من العام الجامعى الأول لهم حتى التخرج.

وقدم الدكتور إيهاب الببلاوى، نائب رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، مقدماً الشكر لإدارة الكلية ودورها المهم فى إعداد كوادر متميزة على قدر عالٍ من المسئولية.

وأشاد الببلاوي بحرص الإدارة على تقديم كافة سبل الراحة، وتلبية احتياجات الطلاب، وتشجيعهم على النجاح والتفوق لتذليل العقبات التى تواجههم.

ورحب الدكتور خالد محروس عميد الكلية، بأبنائه الطلاب الجدد فى رحاب كلية التكنولوجيا والتنمية، مؤكداً أن الشباب هم مستقبل مصر الواعد، ومن يتحملون مسئولية العمل المهني والمجتمعي والوطني مستقبلاً، معبراً عن بالغ سعادته لتواجده مع الطلاب متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مختلف المجالات.

يشار إلى أن الحفل شمل فقرات متنوعة مثل قصائد شعرية وأغاني وطنية وأنشطة طلابية، وتم عرض فيديو عن الخريجين.