رئيس الجامعة يعقد لقاءً تعريفيًا بطلاب جامعة المنيا الأهلية الجُدد

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا الحكومية، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، طلاب جامعة المنيا الأهلية الجُدد، وعقد لقاءً تعريفيًا لهم، بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا الحكومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبو هشيمة السيد، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء كليات الجامعة الأهلية، ومديري رعاية الطلاب، والمرشدين الأكاديميين بالكليات، هنأ رئيس الجامعة الطلاب، ببداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى ما وفرته قيادة الدولة المصرية من إنشاء جامعات على احدث النظم، لإتاحة فرص تعليمة متميزة، يستطيعون ، من خلالها المنافسة على كافة المستويات.

وأعرب رئيس الجامعة، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صاحب هذه الفكرة الرائدة؛ لتحقيق التطوير المنشود بالجامعات، وتقديم تعليم مُتميز يستهدف تحسين مستقبل الخريجين، ويُعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد رئيس الجامعة للطلاب، بأنهم ينتسبون لجامعة المنيا العريقة ذات التصنيفات العالمية المرموق، والتي انبثقت منها الجامعة الأهلية، ببنيتها التحتية والتكنولوجية، وقاعاتها وبرامجها، وامتلاكها لأحدث المعامل التخصصية، وطرق التدريس، التي يقوم عليها صفوة من هيئة التدريس لإتاحة الفرصة لطلابها للتعليم بجامعات الجيل الرابع.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على جودة التعليم المُقدم لطلابها، وتوفير الإمكانيات على اعلى مستوى لهم، كما وجَّه الدكتور عصام فرحات، الطلاب، بضرورة الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، والاستفادة بما يُقدم لهم من انشطة تسهم في بناء شخصيتهم، مع الحفاظ على سمعة المكان الذي ينتسبون له، والمظهر الحضاري لجامعة المنيا الأهلية، والإستمتاع بالحياة الجامعية، والاهتمام بالدراسة والحرص على تحقيق النجاح والتميز ، وأكد رئيس الجامعة للطلاب، بتواجد القيادات الجامعية، للرد علي الاستفسارات وتذليل أية عقبات تواجههم.