موعد انطلاق فعاليات منصة سيني جونة

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، عن تحديثات لبرامجها الأساسية، مما يضمن أن تظل جزءًا حيويًا لدعم المواهب الإقليمية، ونقطة التقاء لصناع السينما من جميع أنحاء العالم.



سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام (منطلق الجونة السينمائي سابقًا) مختبر لتطوير مشاريع الأفلام والإنتاج المشترك، يهدف إلى تمكين صناع الأفلام العرب من منتجين ومخرجين عن طريق توفير الدعم الإبداعي والمالي اللازم لهم. تم استلام طلبات التقديم لمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، من خلال دعوة تقديم مفتوحة لجميع صناع السينما من العالم العربي.



منتدى سيني جونة لصناع الأفلام (جسر الجونة السينمائي سابقًأ) نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين الأصوات السينمائية المختلفة. يستعد المنتدى للترحيب بضيوفه في دورته السابعة. يمكن لصانعي الأفلام العرب ونظرائهم الدوليين مشاركة أفكارهم والتفاعل مع طيف واسع من المواضيع المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية لصناعة السينما. يقدم منتدى سيني جونة لصناع الأفلام هذا العام: موائد حوار مستديرة وورشًا للعمل ومحاضرات ونقاشات لعدد من محترفي وخبراء صناعة السينما.

سيني جونة للمواهب الناشئة، برنامج مُخصص للطلاب المنتسبين إلى المعاهد والبرامج السينمائية وصنّاع الأفلام الجدد، ويدعوهم البرنامج للمشاركة والاستفادة من جميع فعاليات المهرجان، إذ يهدف إلى توفير الموارد والتوجيه والترويج والدعم المطلوب، لتطوير أعمال هذه المواهب الشابة.

سوق سيني جونة يستضيف السوق 22 عارضًا، ويقدم برنامجًا جديدًا مصممًا حصريًا للعارضين في السوق للتواصل والمشاركة في اجتماعات مع خبراء الصناعة، وهو مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل شركة، مما يمهد الطريق لنسخة واعدة.

سيني جونة للأفلام القصيرة، أحدث مبادرات سيني جونة، مسابقة تمويل للأفلام القصيرة، بدعم سخي من شركة O West مما يعزز التزام المهرجان برعاية المواهب الإبداعية.

تُقام فعاليات منصة سيني جونة في الفترة ما بين 25 وحتى 31 أكتوبر 2024.