3 أعمال تبقى لك بعد الموت.. لا تُضيعها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الإنسان يلقى ربَّه، ولا يبقى له عملٌ يرفع إلا من ثلاث: «صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

وتابع العالمي للفتوى أنه من لم يجد مالاً يتصدق به، أو علمًا يبذله، فلا يقصر في إصلاح أولاده وتربيتهم على البر والتقوى وحسن معاملة الخلق.

1- الصدقة جارية:

ففي صحيح ابن خزيمة: "أنَّ عُمرَ أصابَ أرضًا بخيبرٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ليستأمرَ فيها قالَ: إنِّي أصبتُ أرضًا بخَيبرٍ لم أُصِب مالًا قطُّ أنفسَ عندي منهُ، فما تأمرُ بِهِ قالَ: إن شِئتَ حبستَ أصلَها، وتصدَّقتَ بِها. قالَ: فتصدَّقَ بِها عمرُ أن لا تُباعَ أصولُها، لا تُبتاعُ ولا توهَبُ، ولا تُورَّثُ، فتصدَّقَ بِها على الفُقراءِ والقُربى والرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ لا جُناحَ عَلى من وليَها أن يأكلَ منها بالمعروفِ، أو يطعمُ صديقًا غيرَ مُتموِّلٍ فيها".







2- علم ينتفع به:

فالعلم النافع يتعلمه ثم يعلمه، أو يؤلف شيئًا فيه يتعلمه الناس بعد موته، والعلم الشرعي أعظمه ثوابًا، وكل علم تنتفع به الأمة وينفع المسلمون والناس بنية طيبة فهو من العلم النافع الذي يبقى أثره وأجره بعد الموت.



وكذا من بنى لله مسجدًا بنى الله له بيتًا في الجنة، وكان أجر كل من صلى فيه في ثوابه وصحيفة أعماله، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا، أو مصحفًا ورثه، لمن بعده، أو طبعه على نفقته ووزعه على من لا يجد، خصوصًا في البلاد الأفريقية والفقيرة التي يندر فيها المصاحف، فكل من تعلم منه، أو قرأ فيه، أو حفظ منه وحفّظ، كان في ميزان واقفه، وناشره.





3- وولد صالح يدعو له:

الحديث فيه دعوة لتحصيل الولد بالزواج، والسعي في طلب الذرية، وكذلك دعوة لبذل الجهد في تربيتهم تربية صحيحة، فالولد الصالح كسب أبيه، وكل خير علمه إياه والداه، أو دعوه إليه، أو غرسوه فيه وأمروه به فلهم مثل أجر فعله، ثم الولد الصالح يرجى بره لوالديه بعد موتهما، بالدعاء لهما، والصلاة عليهما والاستغفار لهما، والصدقة عنهما، والوقف عليهما.