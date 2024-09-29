عاجل
أرض الصومال .. بؤرة مشتعلة في منطقة القرن الأفريقي
الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السفيرة نائلة جبر تفتتح ورشة عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية

السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر

في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، افتتحت السفيرة نائلة جبر ورشة عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية.

أكدت السفيرة نائلة في كلمتها أهمية الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والتزام الدولة المصرية بتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.

كما  تناولت السفيرة محاور متعددة منها التعريف بدور اللجنة الوطنية، ومساهمتها في إعداد التشريعات الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب الزيارات الميدانية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية. 

كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الفني ومجالات العمل المستقبلية، ودور لجان الحماية في التعامل مع البلاغات والشكاوى، خاصة فيما يتعلق بأشكال الاتجار بالبشر مثل استغلال الأطفال بلا مأوى، والعمل القسري، وزواج الصفقة.

مواد متعلقة

الاحتلال: نشن هجمات على أهداف محددة بالضاحية الجنوبية لبيروت

الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل

خارجية النواب تشيد بموقف مصر الداعم لأشقائها في لبنان

تامر عاشور يتألق في حفله بالإسكندرية بحضور كامل العدد (صور)
الجريدة الورقية