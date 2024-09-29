السفيرة نائلة جبر تفتتح ورشة عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية

في إطار التعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة في مصر، افتتحت السفيرة نائلة جبر ورشة عمل لتعزيز قدرات لجان الحماية.

أكدت السفيرة نائلة في كلمتها أهمية الشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والتزام الدولة المصرية بتطوير مهارات العاملين في هذا المجال.

كما تناولت السفيرة محاور متعددة منها التعريف بدور اللجنة الوطنية، ومساهمتها في إعداد التشريعات الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، إلى جانب الزيارات الميدانية للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

كما تم تسليط الضوء على أهمية التعليم الفني ومجالات العمل المستقبلية، ودور لجان الحماية في التعامل مع البلاغات والشكاوى، خاصة فيما يتعلق بأشكال الاتجار بالبشر مثل استغلال الأطفال بلا مأوى، والعمل القسري، وزواج الصفقة.