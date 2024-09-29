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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

تعرف على الأفلام المؤهلة للحصول على جائزة سينما من أجل الإنسانية

بوابة الوفد الإلكترونية

يمنح مهرجان الجونة السينمائي، جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية وهي (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان المُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة ما يلي : 

إبريل
الاختيار الرسمي - خارج المسابقة 
أثر الأشباح 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
إحكيلهم عَنَّا 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة
أضواء صغيرة 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
بذرة التين المقدس
الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)
ذاكرتي مليئة بالأشباح 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة
رفعت عيني للسما 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة
قصة سليمان 
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
مشقلب
الاختيار الرسمي خارج المسابقة
مَن لا أفارقه 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
يتعلَّم 
مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

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