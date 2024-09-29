البحر الأحمر تستجيب لشكاوي المواطنين وتشدد الرقابة علي المواقف

شنت إدارة المرور بالبحر الأحمر، حملات مكبرة علي سائقي الأجرة في المدينة، عقب وصول شكاوي من قبل المواطنين والسائحين، بعدم الإلتزام بالتسعيرة المحددة.

البحر الأحمر

وكان الهدف ضبط المخالفات المروريه والزام السائقين بقواعد المرور، والتاكد من تشغيل عدادات الاجره وعدم تجاوز السرعه المقرره على الطرق مع سحب رخص سائقى المركبات المخالفين حفاظا على سلامه وارواح الركاب والسا ئقين.



وتفيذا لقرارات محافظ البحر الاحمر، تم عمل برنامج تأهيلى على اعلى مستوى لتوعيه سائقي التاكسى بكيفيه التعامل مع السائحين وعمل زى موحد لهم بما يليق بمحافظه البحر الاحمر كمحافظه سياحية، كما اتاحت إدارة المرور رقم136 للابلاغ عن عدم تشغيل عداد التاكسى

كما تم اتخاذ الاجراءات لتشغيل كافه الكاميرات لرصد المخالفات المروريه والامنيه بما يضمن سلامه المواطنين،

وقد وجه محافظ البحر الاحمر فى اجتماع مع إدارة المرور وشرطة المرافق بتصميم مطبات تقليل السرعه طبقا للمعايير المتبعه والمواصفات القياسيه العالميه وازاله اى مطبات حاليه غير مطابقه لهذه المعايير والمواصفات والتركيز على اقامتها على الطرق فى الاحياء والطرق المأهولة بالسكان ومناطق المدارس ومناطق خدمات المواطنين .



وقد استجاب حى شمال الغردقه لشكوى اهالى منطقه مبارك 7بقيام احد سكان المنطقه بعمل مطب خرسانى بعرض الطريق مما يعرض السيارات للكسر وتلف اجزاء سياراتهم عند المرور من الطريق فقامت لجنه من حى شمال الغردقه بازاله المطب وازاله المخلفات وتوسعه الطريق .



كما يقوم حى شمال الغــردقه وحى جنوب الغردقة بالمرور اليومى صباحا ومساء فى نطاق الحى لأزاله الاشغالات والمخالفات ورفع مخلفات الأشجار حول أسوار المدارس ومتابعه والتدقيق على تراخيص تشغيل المحال التجاريه . ورصد مخالفات البناء والقاء مخلفات المبانى فى غير الاماكن المخصص لها وإزالة الاقماع التى يضعها أصحاب الكافيهات والمحلات لمنع السيارات من الوقوف.



وكان محافظ البحر الاحمر قد اصدر توجيهات بضروره تكثيف الحملات من خلال لجان للتفتيش على المحال التجاريه والورش المهنيه ومحال بيع مواد البناء بمنطقه شارع الحجاز ونقل سيارات بيع الطوب الى منطقه النجده، وكذلك منح اصحاب الكافتيريات والمطاعم مده من ثلاث الى سته اشهر لتوفيق اوضاعهم الحاليه وتجديد تراخيص المساحات المخصصه لهم . وتنظيم وتقنين اوضاع الباعه الجائلين وعربات الطعام والكشف الدورى على القائمين عليها للتاكد من سلامه البائعين الصحيه وكذلك سلامه الاغذيه المباعه للمواطنين وحفاظا على سلامه واستمرار ا صحاب المشروعات الصغيره من الاستمرار فى عملهم بما يضمن لهم ولاسرهم حياه كريمه .