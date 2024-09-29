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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف مدرسة تؤوي نازحين

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا.

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فلسطين: سقوط شهداء إثر استهداف طائرات الاحتلال مواطنين بدير البلح

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فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان على منزل بمنطقة الصفطاوي في غزة إلى 7 شهداء

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - في تصريح وفقا لوكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد 4 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، معظمهم من الأطفال، والنساء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية، بصاروخين "غرفتين صفيتين" في مدرسة أم الفحم، الواقعة في منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة .

وذكرت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الإجمالي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر إلى 41,595، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، كما ارتفعت حصيلة الجرحى إلى 96,251، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات بالغة في الوصول إلى المصابين بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

وتشهد غزة منذ السابع من أكتوبر عدوانًا إسرائيليًا متصاعدًا استهدف بشكل رئيس المدنيين والبنية التحتية، وقد أدى هذا العدوان إلى دمار واسع وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، في حين تزداد الأوضاع الإنسانية سوءًا مع استمرار الحصار والتشريد والنزوح.

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