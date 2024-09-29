اليوم .. إفتتاح "كرنفال بداية" للأنشطة الطلابية بجامعة سوهاج

إفتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، "كرنفال بداية" للأنشطة الطلابية، المقام داخل الحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، تزامنًا مع انطلاق العام الجامعى الجديد، وتابع خلال الجولة أبرز الأنشطة والخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب.

كرنفال بداية

وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئه، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر، والدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور احمد عاطف مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس، ومديري إدارات رعاية الشباب بالكليات.





وخلال جولته تفقد الدكتور حسان النعماني كرنفال الأنشطة الطلابية لهذا العام الذي اقيم تحت شعار" بداية جديدة لبناء الانسان" ، مؤكداً علي أن الجامعة ليست للدراسة فقط ولكن أيضا لتفتح المواهب والتعبير عن الطاقات الكامنة عند الطلاب في مختلف المجالات الثقافية و الاجتماعية و الفنية و الرياضية و الجوالة من أجل تنمية قدراتهم ومهاراتهم وذلك لبناء شخصية قوية، وخلق جيل واعد وقادر على النهوض بوطنه.





وتحدث النعماني خلال جولته مع عدد من الطلاب، مثمناً أعمالهم المتميزه المعروضة بالكرنفال والتي تعكس تميز أدائهم وممارستهم للأنشطة المختلفه، كما شاركهم بعض الالعاب الرياضية مثل تنس الطاوله ومصارعه الزراعيين والشطرنج والتقط الصور التذكارية معهم .





وقال الدكتور عبد الناصر يس، إن تنظيم كرنفال الأنشطة الطلابية يأتي في إطار حرص الجامعة على تعريف الطلاب الجدد والقدامى بالأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي، وتشمل النشاط الرياضي، العلمي، الفني، الثقافي، الاجتماعي والنشاط العلمي والأسر والاتحادات الطلابية.





وأوضح الدكتور احمد عاطف ان الكرنفال تضمن استعراض الانشطه الطلابية المختلفة لإدارات رعاية الشباب المختلفة بجميع الكليات بالجامعة، والجوائز التي حصل عليها الطلاب في تلك الأنشطه.

كما اشتمل الكرنفال علي عدد من المسابقات وتعريف الطلاب بالانشطة الطلابية المختلفة وكيفيه المشاركة فيها، الي جانب عرض خدمات بيت التطوع بالجامعة لمكافحة وعلاج الإدمان والذي قام رئيس الجامعة بتفقده، كما اشتمل الحفل ايضاً علي فقرات استعراضيه لفريق الجوالة ومنتخب الجامعة للفنون الشعبية.