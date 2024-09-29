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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تتفقد الدراسة بكليتي الآداب والتجارة

خلال الجولة
خلال الجولة

أجرت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية للإطمئنان على سير العملية التعليمية بكليتي الآداب والتجارة  في ثاني أيام العام الدراسي الجديد ومشاركة الطلاب أداء تحية العلم.

شئون الدراسات العليا والبحوث


رافقها خلالها الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس الجامعة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية التجارة ، الدكتور أمجد حجازي عميد كلية الآداب ، والدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ، والدكتور سامى غنيمى عميد كلية التجارة السابق ، ووكلاء الكليتين ، وعدد من أعضاء التدريس.


وخلال جولتها تفقدت الدكتورة جيهان عبد الهادي المحاضرات ، والمدرجات ، والقاعات الدراسية بالكليتين ، وهنأت الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، متمنية لهم التفوق والنجاح.


وطالبت نائب رئيس الجامعة كافة الطلاب بالمشاركة الفعالة والجادة في جميع الأنشطة الطلابية والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهبهم وقدراتهم .


وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن الجامعة حريصة علي متابعة كافة العناصر التعليمية ، من تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ، وتوافر بيئة تعليمية مناسبة وآمنة  لجميع منسوبيها.

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