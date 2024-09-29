12 مديرية تُشارك في أنشطة مبادرة" بناء الإنسان" بمركز قفط جنوب قنا

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جهود الأجهزة الشريكة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقريه القلعة التابعة لمركز قفط، جنوب قنا، حيث شاركت 12 مديرية بأنشطة المبادرة.

شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفادت منها 2089 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 70 أسرة ، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 30 شاب وفتاه.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 85 مواطن، ونظم فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الأسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة لعدد 150 سيدة .

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ، و ذوي الهمم ، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 40 مواطن ، ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 28 مزارع.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 1000 مواطن.

كما نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن، كما قامت إدارة الأزمات بعمل حملات نظافة استفاد منها 2000مواطن. ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 50 مواطن.

كما نظمت مكتبة مصر العامة أنشطة ترفيهيه وثقافيه استفاد منها 365 مواطن. ونظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ندوة توعيه عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي استهدفت 110مواطن، كما شاركت مديرية الطب البيطري بتنظيم قوافل بيطرية وندوات ارشادية لعدد 371 مواطن .

أهداف المبادرة:

مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة.

وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنمية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية.