الموافقة على إفصاح المجموعة المتكاملة "المعدّل" بشأن زيادة رأس المال بـ 21 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح المعدّل لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بغرض السير في إجراءات زيادة رأس مال المصدر.

قالت الرقابة المالية في بيان للبورصة أن تقرير الإفصاح المعدل يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29 مليون جنيه إلى 50 ملون جنيه بزيادة قدرها 21 مليون جنيه موزعة على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم ومصاريف إصدار 0.25 قرش.

والزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في يونيو الماضي، مع إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

يشار إلى أن المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، تكبدت خلال النصف الأول من العام الجاري خسائر بقيمة 3.6 مليون جنيه.