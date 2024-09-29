صيد الدقي يحصد 12 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للجمباز الفنى
استطاع لاعبو الجمباز الفنى بصيد الدقي حصد 12 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة كأس مصر بواقع 10 ميدالية ذهبية، و ميداليتين فضيتين بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الاتى:
نتائج صيد الدقي في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى
اللاعب طه محمد أحمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب مالك اشرف الشافعي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يحيي أحمد ابراهيم : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب عبدالخالق محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب سراج وليد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب محمد كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب علي ادم طلعت : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يونس طارق هشام: المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب ياسين أحمد محمود : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب ابراهيم أحمد مجدي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يوسف تامر شريف : المستوي الثاني و الميداليه الفضيه
اللاعب عمر لوئ محمد: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه
الجهاز الفني و الاداري:
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري
شريف جودت : المدرب العام لقطاع الرجال
مجدي المنسي : مدرب الفريق
أبراهيم بكري: مدرب الفريق
زياد عصام: مدرب الفريق
كريم عمرو : مدرب الفريق
حسام علي : مدرب الفريق
أيمن سعيد : المدير الإداري
صيد أكتوبر يحصد 7 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى تحت 10سنوات ناشئين
حصد فريق الجمباز الفنى بصيد اكتوبر 7 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس مصر تحت 10سنوات ناشئين، بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واخرى برونزية ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :
اللاعب يحيي حسين بدران : المستوي الأول والميدالية الذهبية
اللاعب ياسين محمد سيد : المستوي الأول و الميدالية الذهبية
اللاعب موسي ايمن احمد :المستوي الأول والميدالية الذهبية
اللاعب طارق هشام ابو بكر: المستوي الأول و الميدالية الذهبية
اللاعب عمر محمد محمود : المستوي الأول و الميدالية الذهبية
اللاعب ياسين كريم احمد :المستوى الثاني والميدالية الفضية
اللاعب يونس احمد يحيي :المستوى الثالث والميدالية البرونزية