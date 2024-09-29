صيد الدقي يحصد 12 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للجمباز الفنى

استطاع لاعبو الجمباز الفنى بصيد الدقي حصد 12 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة كأس مصر بواقع 10 ميدالية ذهبية، و ميداليتين فضيتين بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الاتى:

نتائج صيد الدقي في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى



اللاعب طه محمد أحمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب مالك اشرف الشافعي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يحيي أحمد ابراهيم : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب عبدالخالق محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب سراج وليد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب محمد كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب علي ادم طلعت : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يونس طارق هشام: المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ياسين أحمد محمود : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب ابراهيم أحمد مجدي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية

اللاعب يوسف تامر شريف : المستوي الثاني و الميداليه الفضيه

اللاعب عمر لوئ محمد: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه



الجهاز الفني و الاداري:

عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري

شريف جودت : المدرب العام لقطاع الرجال

مجدي المنسي : مدرب الفريق

أبراهيم بكري: مدرب الفريق

زياد عصام: مدرب الفريق

كريم عمرو : مدرب الفريق

حسام علي : مدرب الفريق

أيمن سعيد : المدير الإداري

صيد أكتوبر يحصد 7 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى تحت 10سنوات ناشئين



حصد فريق الجمباز الفنى بصيد اكتوبر 7 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس مصر تحت 10سنوات ناشئين، بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واخرى برونزية ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى :



اللاعب يحيي حسين بدران : المستوي الأول والميدالية الذهبية

اللاعب ياسين محمد سيد : المستوي الأول و الميدالية الذهبية

اللاعب موسي ايمن احمد :المستوي الأول والميدالية الذهبية

اللاعب طارق هشام ابو بكر: المستوي الأول و الميدالية الذهبية

اللاعب عمر محمد محمود : المستوي الأول و الميدالية الذهبية

اللاعب ياسين كريم احمد :المستوى الثاني والميدالية الفضية

اللاعب يونس احمد يحيي :المستوى الثالث والميدالية البرونزية