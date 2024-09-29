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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

صيد الدقي يحصد 12 ميدالية متنوعة ببطولة كأس مصر للجمباز الفنى

جمباز الصيد
جمباز الصيد

استطاع لاعبو الجمباز الفنى بصيد الدقي حصد 12 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة كأس مصر بواقع 10 ميدالية ذهبية، و ميداليتين فضيتين بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الاتى:

 

نتائج صيد الدقي في بطولة كأس مصر للجمباز الفنى  


اللاعب طه محمد أحمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب مالك اشرف الشافعي: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يحيي أحمد ابراهيم : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب عبدالخالق محمد: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب سراج وليد محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب محمد كريم محمد : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب علي ادم طلعت : المستوي الأول و الميداليه الذهبية
اللاعب يونس طارق هشام: المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب ياسين أحمد محمود : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب ابراهيم أحمد مجدي : المستوي الأول و الميداليه الذهبية 
اللاعب يوسف تامر شريف : المستوي الثاني و الميداليه الفضيه 
اللاعب عمر لوئ محمد: المستوي الثاني و الميداليه الفضيه 


الجهاز الفني و الاداري: 
عبدالرحمن صبحي: رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري
 شريف جودت : المدرب العام لقطاع الرجال
 مجدي المنسي : مدرب الفريق 
 أبراهيم بكري: مدرب الفريق
 زياد عصام: مدرب الفريق 
 كريم عمرو : مدرب الفريق 
 حسام علي : مدرب الفريق 
 أيمن سعيد : المدير الإداري

صيد أكتوبر يحصد 7 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس مصر للجمباز الفنى تحت 10سنوات ناشئين 


حصد فريق الجمباز الفنى بصيد اكتوبر 7 ميداليات متنوعة فى بطولة كأس مصر تحت 10سنوات ناشئين، بواقع 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واخرى برونزية ، وقد أسفرت النتائج عن الاتى : 


اللاعب  يحيي حسين بدران : المستوي الأول والميدالية الذهبية  
اللاعب ياسين محمد سيد : المستوي الأول و الميدالية الذهبية  
اللاعب  موسي ايمن احمد :المستوي الأول والميدالية الذهبية   
اللاعب  طارق هشام ابو بكر: المستوي الأول و الميدالية الذهبية  
اللاعب عمر محمد محمود :  المستوي الأول و الميدالية الذهبية 
اللاعب  ياسين كريم احمد :المستوى الثاني والميدالية الفضية 
اللاعب يونس احمد يحيي :المستوى الثالث والميدالية البرونزية  

جمباز صيد أكتوبر 

 

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