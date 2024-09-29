تفاصيل المران الصباحي للإسماعيلي استعدادًا للموسم الجديد

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مرانه الصباحي على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، بهدف رفع المعدلات البدنية للاعبين.

المران اشتمل على حصص بدنية مكثفة، وسط حالة من الحماس لدى اللاعبين على إثبات جدارتهم للجهاز الفني.

واشتمل المران على تدريبات تنافسية بين اللاعبين لضمان تقديم كل لاعب أقصى ما لديه خلال المران.

كما أدى حراس المرمى، تدريبات مكثفة تحت إشراف مدربهم أحمد عبده، حول التسديدات بعيدة المدى والتعامل مع الكرات العرضية بشكل صحيح.

وشهد المران حضور، كابتن إسماعيل حفني، المدير الرياضي للإسماعيلي، لمساندة ومؤازرة اللاعبين.

بشار أشرف يخضع لجراحة في الرباط الصليبي

يخضع بشار أشرف، لاعب فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، لجراحة في الرباط الصليبي، يوم الأربعاء المقبل، في مستشفى المحور بالمعادي.

وقال الدكتور أحمد هشام، رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي، إن الفحوصات الطبية التي خضع لها بشار أشرف، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وخرج بشار مصابا من مباراة فريق 2005، أمام القناة في مستهل مشوار الفريق بمسابقة دوري الجمهورية، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لجراحة يوم الأربعاء المقبل.