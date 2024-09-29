رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الطلاب الجدد أمام بوابات الدخول

مع أول أيام العام الدراسي الجامعي الجديد 2024-2025، حرص الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على استقبال طلاب الجامعة.

وشهد فاعليات أسرة طلاب من أجل مصر باستقبال الطلاب الجدد والقدامى مع بداية العام الدراسي وتوزيع الحلوى على الطلاب، وتزينت جميع بوابات كليات جامعة قناة السويس بأعلام جمهورية مصر العربية المرسومه بالبالونات إيذانا بإنطلاق فاعليات العام الدراسي الجديد.



وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أهمية استقبال الطلاب بأفضل الطرق التي تعزز من حماسهم وتجعلهم يشعرون بالسعادة والترقب لبداية فصل دراسي جديد؛ لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم فعاليات واحتفالات ترحيبية تعكس أهمية هذه المناسبة، وتدعم انخراط الطلاب في الحياة الجامعية بروح إيجابية.

وقال إن الجامعة استقبلت هذا العام 44215 طالب وطالبة بواقع 23437 طالبة ، و 20778 طالب ، بالفرقة الأولى بجميع الكليات 13117، و بالفرقة الثانية 11087، أما الفرقة الثالثة فيبلغ عدد طلابها بكليات الجامعة 9165 طالب وطالبة ، فيما بلغ عدد الطلاب بالفرقة الرابعة 9513 طالب وطالبة ، فضلاً عن 1239 طالب وطالبة بالفرقة الخامسة.

وأشاد رئيس الجامعة، بمجموعة الأفكار المتميزة التي قدمتها أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب الإتحاد لإستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي 2025.