ماهر محسن: المنافسة بين الأهلي والزمالك في الكرة النسائية تصب لمصلحة المنتخب

أشاد ماهر محسن المدير الفني السابق لفريق حابي واتحاد الشرطة لكرة القدم النسائية، ومطور أداء اللاعبين بقرار إدارتي النادي الأهلي والزمالك بانشاء فريق كرة نسائية في الفترة القادمة وخلق نوع من التنافس الكروي بين الطرفين في المواسم المقبلة.

وقال ماهر محسن في تصريحات خاصة :" أتوقع أن تكون المنافسة بين فريقي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قوية وفي غاية الإثارة والندية في الموسم الجديد وهو الأمر الذي سينعكس على الكرة المصرية وسيخلق جيل جديد من اللاعبين المميزين للمنتخب الوطني".

وأضاف:" كرة القدم في العالم كله الأن أصبحت علم وتتطور كبير بخلاف أنها صناعة تجلب الأموال الطائلة لكثير من الأندية العربية والمصرية والإفريقية وقرار الأهلي والزمالك بتكوين فرق للكرة النسائية سيكون في مصلحة المنتخب الوطني والكرة المصرية بكل تأكيد".